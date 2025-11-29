東南亞多地水災　印尼303死泰國162人亡　災民：爬上家具撐48小時

東南亞近期多地暴雨成災，印尼蘇門答臘島因洪水造成的死亡人數已上升至303人，高於先前公布的174人。泰國南部水災造成的死亡人數升至162人，有災民表示一家八口逃到二樓爬到家具上，在桌子、洗衣機等上面度過整整48小時。



路透社報道，印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）近期因氣旋降雨引發洪水和山泥傾瀉。泰國遭遇「300年一遇」暴雨，導致至少8個省份受災嚴重。

印尼遭受水災侵襲，圖為2025年11月28日在西蘇門答臘省（West Sumatra）的情況（Reuters）

生活在泰國南部城市合艾（Hat Yai）的安蓬（Amphorn Kaeophengkro）向路透社表示，水災發生的時候他們根本沒有時間逃生。隨着水位不斷快速上漲，她一家八口只能匆忙逃到建築二樓，最後在桌子、窗框和洗衣機上度過48小時。

安蓬在洪水退去後表示，「我們當時滿腦子想的都是活下去。我們只想確保身邊的人都安全。」

2025年11月23日，無人機畫面顯示，泰國宋卡府合艾市一處被洪水淹沒的地區。（Reuters）

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的政府因應對水災不力而受到抨擊。據悉，合艾地方政府因未能及時發出明確預警，導致許多居民被困在家中。泰國政府目前已撤換當地區長，並調任其警察局長。