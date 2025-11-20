印尼爪哇塞梅魯火山再爆發　警戒級別升至最高　火山灰吹襲村莊

印尼爪哇島最高峰塞梅魯火山（Semeru）11月19日（周三）爆發，火山灰飄至多個村莊，相關部門隨即把警戒級別提升至最高級。盧馬姜縣三個風險最高村莊中的300多名居民疏散到政府指定避難所，目前未收到人員傷亡報告。



綜合外媒報道，印尼地質局在聲明中表示，東爪哇省的塞梅魯火山從中午到傍晚多次噴出灼熱的灰雲，以及由岩石、熔岩和氣體組成的混合物，沿山坡下衝長達7公里，同時一股濃厚的熱雲柱騰升至2公里高空。

2025年11月20日，印尼東爪哇省盧馬姜縣蘇皮圖朗村，當地居民從家中搬離貴重物品，走過受塞梅魯火山（Semeru）夜間噴發影響的地區。（Reuters）

該機構稱，由於火山爆發持續不斷，政府不得不兩次將火山警戒等級從第三級提升至最高級。國家減災署發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，周三下午火山活動加劇，促使相關部門將危險區域擴大至火山口周圍8公里。

2025年11月20日，印尼東爪哇省Lumajang的Supiturang村，塞梅魯火山爆發，當地居民聚集在一起。（Reuters）

塞梅魯火山在過去200年間多次噴發。最近一次大規模噴發發生在2021年12月，當時造成51人死亡，數百人因村莊遭泥流掩埋而燒傷。那次噴發迫使超過1萬人撤離，政府並將約 2,970 戶房屋遷出危險區。