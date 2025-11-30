教宗良十四世打破傳統　參觀土耳其藍色清真寺未有祈禱

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）周六（11月29日）參觀土耳其伊斯坦堡的藍色清真寺，期間未有祈禱。外媒指，此舉似乎讓梵蒂岡感到意外。



天主教榮休教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）與教宗方濟各（Pope Francis）分別於2006年和2014年訪問藍色清真寺，當時他們都面朝東方進行片刻的靜默祈禱。而與前任教宗們建立的傳統不同，良十四世在參觀藍色清真寺時似乎沒有祈禱。

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）2025年11月29日參觀土耳其伊斯坦堡的藍色清真寺。（Reuters）

教宗根據規定脫鞋並在藍色清真寺負責人的陪同下參觀藍色清真寺。藍色清真寺負責人曾邀請良十四世祈禱，但遭對方婉拒，良十四世稱，他更願意只是參觀清真寺。

良十四世的決定似乎連梵蒂岡也感到意外，因為梵蒂岡此前曾表示良十四世將在清真寺進行「短暫的靜默祈禱」。

據路透社報道，梵蒂岡在良十四世訪問藍色清真寺後發布一份新聞稿，稱祈禱已進行，但隨後又表示該新聞稿是誤發。