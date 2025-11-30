特朗普進軍手機界雄心受阻？原定8月發售T1 Phone　至今無下文

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月16日宣告推出Trump Mobile品牌，進軍手機及通訊服務市場，包括8月將售賣價錢為499美元（約3885港元）的T1手機，一度標榜是美國製造。但截至香港時間11月30日，這款手機仍未上市，更沒有發布進一步的發售信息。疑似是特朗普集團進軍通訊行業的雄心受阻。



美國財經媒體《Business Insider》28日報道，T1手機宣告推出的幾天後，品牌網站就撤走了「美國製造」（Made in the USA）的標語，改成「在美國本土誕生」（brought to life right here in the USA）和「由美國人親手參與製造」（With American hands behind every device）。

社交平台X最新貼文 停留在8月28日

報道指出，這二者區別非常重要。美國聯邦貿易委員會（FTC）對「美國製造」的廣告宣傳設有嚴格規定，界定何謂「合格」或「不合格」的聲明。FTC表示，要達到合格的標準，「全部或幾乎全部」的零件採購和勞動力都必須來自美國本土。

Trump Mobile發言人沃克（Chris Walker）曾告訴《今日美國》，T1手機仍將在美國製造。

此外，網站也不再提及該手機將配備12GB記憶體，宣稱的AMOLED螢幕尺寸更從6.78英吋縮小到6.25英吋。並且，為了提升其電話網路容量，該公司正與位於佛羅里達州的小型網路營運商Liberty Mobile Wireless合作。