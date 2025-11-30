美委緊張局勢升溫　若特朗普開戰　委內瑞拉如何應對？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月29日表示，委內瑞拉上空及周邊空域應視為關閉。他也曾多次表示，美國在加勒比海和太平洋對涉嫌販毒船隻的襲擊，可能會演變為針對委內瑞拉的陸地行動。美委緊張關係持續升溫，路透社分析指出，若美國對委內瑞拉發動攻擊，後者恐因軍隊缺乏訓練、裝備老化和士兵低薪陷入劣勢，甚至出現逃兵；但加拉加斯方面仍可能以游擊式作戰、在首都製造混亂來進行抵抗。



路透社引述6名熟悉委內瑞拉軍事能力的消息人士稱，美軍實力遠超委內瑞拉，因為後者軍隊缺乏訓練、薪酬低下、裝備老化而實力孱弱。

委內瑞拉軍隊實力落後美軍

委內瑞拉普通士兵月薪僅相當於100美元（約779港元），分析指出，這只能滿足一個普通家庭基本所需的五分之一金錢。

2025年11月29日，委內瑞拉馬拉凱（Maracay）舉行的2025年委內瑞拉航空展上，士兵站在軍用飛機旁。（Reuters）

消息人士稱，委內瑞拉軍方多個部隊已經存在逃兵現象，若美國發動軍事攻擊，可能會加劇逃兵情況。

馬杜羅（Nicolás Maduro）曾表示，該國有800萬平民在民兵組織中接受訓練。但有消息人士估計，只有數千名情報人員、武裝執政黨支持者和民兵成員會真正參與防禦行動。

路透社指出，近年來，委內瑞拉軍隊的主要經驗是在街頭抗議活動中與手無寸鐵的平民發生衝突。

2025年11月25日，委內瑞拉首都加拉加斯，一名委內瑞拉玻利瓦爾國民軍隊（FANB）成員參加集會，抗議美國可能對該國採取的行動升級。（Reuters）

委內瑞拉軍隊的裝備十分匱乏，其中大部分是俄製武器，且已使用數十年。加拉加斯在2000年代購買了約20架蘇愷（Sukhoi）戰鬥機，但與美國的B-2轟炸機相比，這些戰鬥機性能不足。委內瑞拉的俄製直升機、坦克和肩扛式導彈也過時。

游擊式分散抵抗 「無政府化」擾亂進攻

路透社引述資料和計劃文件表示，委內瑞拉準備了2套回應方案。

第一套是在美國發動空襲或地面襲擊時，由分散各地的小型部隊進行遊擊式抵抗或製造混亂；從俄羅斯進口的5000枚「針」式導彈（Igla）已經部署完畢。

2025年11月11日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）下令，在該國首都卡拉卡斯（Caracas）實施「獨立200計劃」防禦部署，委內瑞拉武裝部隊成員參與其中。（Reuters）

雖然沒有細節，但委方高官已公開提及這一應對措施，稱其為「長期抵抗」，並將在280多個地點部署小型軍事單位，實施破壞活動和其他遊擊戰術。

第二套方案則稱為「無政府化」（anarchization）。雖然官方從未公開承認，但消息人士指出，若爆發戰爭，情報機構與武裝的執政黨支持者將在首都卡拉卡斯製造混亂，使國家陷入無政府狀態，藉此削弱美方可能的軍事行動。