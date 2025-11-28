中國外交部：反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政

美國與委內瑞拉關係緊張，中國外交部發言人毛寧11月28日表示，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政。



在11月28日的中國外交部例行記者會上，有記者提問指，據報美國國務院表示，美方於11月24日正式將「太陽集團」（Cartel de los Soles）列入外國恐怖組織清單，並對包括委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）和其他高級官員在內的所謂「組織成員」實施制裁，委內瑞拉外交部發表聲明指出，堅決反對美方將「太陽集團」列為恐怖組織，稱此舉純屬荒謬不實，意在非法干涉委內政。記者就該事件詢問中方如何看待。

外交部發言人毛寧。（外交部網站）

毛寧表示中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政，呼籲美方取消非法單邊制裁，多做有利於拉美和加勒比地區和平、穩定、發展的事。

美委兩國間當前緊張關係再升溫的直接導火線是特朗普政府聲稱要在當地打擊猖獗的販毒活動。美方更指責當前馬杜羅是販毒集團成員。特朗普之後表示有可能與委內瑞拉談判，但同時表示不排除採取軍事行動的可能性。