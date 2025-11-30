宏福苑火災︱《打天下2》日本女星武田梨奈與伊織萌發文慰問港人

香港大埔宏福苑11月26日發生五級火災，7座大廈失火，已造成146人死亡，事件震驚全球。曾參演香港電視劇《打天下2》的日本女演員武田梨奈在社交平台發文表示「好傷心」，她「很鍾意香港，期望大家平安無事，不要再有更多損失。」另一位曾來港的寫真偶像伊織萌則表示，對事故「感到難過」，向逝者「致以深切哀悼，並祝願受傷者能康復。」



武田梨奈10歲就開始學習空手道，曾獲「黑帶」二段評級。

武田梨奈2024年參演香港電視劇《打天下2》，在劇中飾演主角的她，展現了很多空手道的精湛技術，也與不少香港演員合作和在網上進行互動。

武田梨奈在其IG用廣東話發文表示：「我睇咗關於香港嘅新聞，我感到好傷心。我好鍾意香港。我嘅追蹤者裡都有好多香港朋友。我希望大家平安無事，亦希望唔好再有更多損失。」

曾來港參與活動的偶像伊織萌同樣用中文提到大埔發生的火災，伊織萌對事件感到很難過。

伊織萌向逝者致以深切哀悼，並祝願傷者能康復。她又想在前線救援的消防員、協助支援的義工和相關人士致以敬意與感謝。