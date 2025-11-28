中日關係影響？演出前夕　濱崎步宣告上海演唱會取消：收到要求

在中日關係緊張之際，日本藝人於中國的演出備受關注。日本天后濱崎步上海站演唱會原定於明天、即11月29日舉行，但她28日在社交平台Instagram上發文，宣告演唱會取消，她指「我們收到取消演出的要求」。



根據內地傳媒報道，演唱會的主辦方也發布演出取消公告，指「因不可抗力因素取消」。

濱崎步在社交網站稱「一如之前的演出，我與200人的團隊日夜奮戰，花了5天時間以在今天完成上海舞台的搭建。然而，核心工作人員早上被匆匆召集，我們接到取消演出的要求。」

她續稱「我無意對我不了解的事情發表評論。我只是深感遺憾，沒能讓大約100名為此次演出付出辛勤努力的中國工作人員，以及其他100名工作人員、舞蹈演員與樂隊成員參與。

讓我難以置信、難以言喻的是，這個舞台現在要拆除，我甚至都沒機會當面向從中國、日本和其他國家聚集而來的1.4萬名TAs（濱崎步粉絲名稱）道歉。我真的非常抱歉。」

在前一天的27日，濱崎步曾發文提及演唱會，當時未有講述要取消。她當時提及香港大埔宏福苑發生的五級火災，呼籲前來上海觀看演唱會的觀眾盡量避免穿紅色衣服，又表示舉辦方也會取消紅色的演出服裝和火焰效果。

濱崎步今年亞洲巡演早前6月以香港作為首站揭開序幕，她在Instagram上感謝「香港各位給我與團隊滿滿的愛與鼓勵，」亦呼籲大家為26日發生大火的香港祈禱。