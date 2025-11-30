內塔尼亞胡向以色列總統提交正式赦免申請

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）向總統赫爾佐格（Isaac Herzog）提交正式赦免申請。



《以色列時報》報道，內塔尼亞胡的律師哈達德（Amit Hadad）星期日（11月30日）向以色列總理辦公室提交正式赦免申請材料，包括長達111頁的申請書，以及內塔尼亞胡的親筆信。

赫爾佐格辦公室已公佈申請全文。

哈達德在材料中寫道，批准內塔尼亞胡的正式赦免申請，能夠使內塔尼亞胡在關鍵時期全心投入推進以色列發展，應對國家面臨的挑戰與機遇。

他指出：「此舉也有助於彌合社會各階層裂痕，為緩解緊張局勢創造條件，從而增強國家的整體韌性。」

2025年10月16日，耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席在赫茨爾山舉行的戰爭陣亡將士國家紀念儀式。 （Reuters）

以色列司法部赦免司將徵詢部門所有相關機構意見，隨後把建議提交給赫爾佐格的法律顧問。

以色列總理辦公室在聲明中說：「總統辦公室深知這是特殊請求，牽涉重大影響。在綜合所有相關意見後，總統會以負責任的態度，認真審議這份申請。」

以色列國家元首有權赦免法院定罪者，在極少數情況下，若認定符合公共利益，甚至可在司法程序終結前予以赦免。

美國總統特朗普（Donald Trump）也曾致函赫爾佐格，要求赦免內塔尼亞胡。

內塔尼亞胡面臨三起腐敗指控，涉及一項受賄罪和三項欺詐罪，以及三項背信罪。他本月早些時候堅稱，如果赦免意味着承認腐敗指控成立，他絕不會提出赦免請求。