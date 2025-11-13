特朗普致函以色列總統　敦促考慮赦免內塔尼亞胡

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日正式致信以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog），要求他動用總統特赦權，終結現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正在進行的腐敗審判。此舉被視為對以色列內政的罕見干預，並立即引發以色列政壇的激烈反應。



特朗普在信中寫道：「我特此呼籲你完全赦免內塔尼亞胡，他曾是一位令人敬畏和果斷的戰時總理，現在正在帶領以色列進入和平時期」，他更將此請求與近期以巴停火等「外交成就」掛鉤，暗示內塔尼亞胡應獲回報。他重申，他極其尊重以色列司法體系的獨立性，但認為針對內塔尼亞胡的多項起訴是一場政治化、無正當依據的起訴。

對此，以色列總統府確認收到有關信件，指對特朗普高度尊重，但強調「任何尋求赦免者必須依既定程式提交正式請求」。

內塔尼亞胡其後在社交平台表示，感謝特朗普的鼎力支持、一如既往地直言不諱，期待繼續與對方合作，加強安全，擴大和平。

以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）表示，根據以色列法律，獲得赦免的前提是承認罪行並表示悔意。（Getty）

內塔尼亞胡是以色列歷史上第一位在任期間面臨刑事起訴的現任總理。他在特朗普第一任期開始的三起獨立案件中面臨欺詐、賄賂和背信的指控，他已提出無罪抗辯並堅稱自己無罪。他的支持者認為這些審判是出於政治動機。