泰國南部水災　近300萬人受影響　當局開始清理工作

泰國南部洪災情況好轉，重災區合艾市開始災後清理工作，首兩天就清理了1750公噸垃圾，包括淤泥及遭洪水泡壞的物品等，但仍有超過1萬公噸垃圾有待處理。



泰國政府副發言人叻利達周日（11月30日）說，自然資源與環境部等部門約780名工作人員周六（29日）被派往合艾開展清理工作，當日共處理了300多公噸的垃圾。

工作人員總計清理了2萬8800平方米的公共空間，覆蓋建築物、道路、人行道、寺廟和學校在內的多個重要區域。

泰國污染控制局負責人素林補充說，合艾市累積的垃圾量約有1萬1000公噸，過去兩天已清理了1750公噸。當局已部署約60輛垃圾車和7個垃圾處理小組，共計約百名工作人員，預計清理工作可在12月10日完成。

2025年11月29日，泰國宋卡府合艾發生致命洪水後，小僧侶在寺廟內進行清理工作。（REUTERS/Athit Perawongmetha）

儘管災區水位有所下降，但泰南有九個府仍持續遭受洪水侵襲。泰國防災減災部門星期天說，有近300萬人依然受到災情影響。

當局正把救濟包、包裝食品、飲用水、藥品等必需品緊急運往災區。救援人員使用平底船、高底盤車輛和直升機等協助運送災民，並搭建臨時橋樑以恢復與外界隔絕的災區的交通。

泰國公共衛生部通報，截至星期天，南部洪災已造成170人死亡，102人受傷。其中，宋卡府死亡人數最多，達131人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

