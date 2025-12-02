中國：再致函聯合國秘書長重申立場　堅決反對日方為軍國主義招魂

中國外交部發言人林劍12月2日表示，中國駐聯合國代表團已再次致函聯合國秘書長，堅決反對日方為軍國主義招魂。他又稱注意到日本多個團體表示希望在今年年末訪華，中方敦促日方反思糾錯，撤回首相高市早苗的錯誤言論，希望相關團體在日本國內多發揮積極作用。



日本多個團體請求訪華

共同社引述多名消息人士透露，日本自民黨前選舉對策委員長、「日中友好議員聯盟」事務局長小淵優子1日在東京會晤中國駐日本大使吳江浩，傳達了該聯盟在2025年結束前訪華的意願。

2025年11月22日，高市早苗參加G20峰會。（Getty）

日本經濟團體聯合會會長筒井義信11月28日也與吳江浩會面，並請求中方接受經濟代表團明年1月訪問北京的計劃。

外交部發言人林劍2日主持例行記者會，被問及有關消息時說：「我們注意到了上述消息，也注意到日本國內有很多有識之士對高市的錯誤涉台言論引發的惡劣影響和嚴重後果深感憂慮。中方敦促日方反思糾錯，撤回高市首相的錯誤言論，停止傷害兩國的國民感情，以實際行動體現對華的政治承諾，為中日的正常交流創造必要條件。希望日本的相關團體在日本國內多發揮積極作用。」

中方堅決反對日方為軍國主義招魂

日本常駐聯合國代表山崎和之11月24日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），反駁中國常駐聯合國代表傅聰日前發出、要求日本首相高市早苗撤回涉台國會答辯的信件內容。

日本常駐聯合國代表山崎和之11月24日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），反駁中國常駐聯合國代表傅聰日前發出、要求日本首相高市早苗撤回涉台國會答辯的信函。(Getty)

林劍對此表示，中國常駐聯合國代表團已再次致函聯合國秘書長，重申中方嚴正立場。

中方堅決反對日方倒行逆施挑戰戰後國際秩序，為軍國主義招魂，再次敦促日方切實反思糾錯，履行戰敗國義務，以實際行動兌現對中國和國際社會的承諾，不要一再背信棄義。