美智庫推演　日本捲入「台灣有事」最壞情況4662人死傷和海上封鎖

美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）7月發表一份報告，模擬台海發生軍事衝突作出最壞情況的預測，結果顯示假設日本保持中立，並允許美軍使用其基地，日方的傷亡人數為4,662人。



《朝日電視台》11月30日報道，戰略與國際研究中心是美國頂尖智庫，專為政府提供政策建議，其早前進行模擬推演，以分析中國海上封鎖的影響，

日本媒體就戰略暨國際研究中心推演的報道：

戰略暨國際研究中心的高級顧問坎西恩（Mark Cancian）曾是美國海軍陸戰隊退役上校。坎西恩認為，台海一旦發生軍事衝突，可能會將日本拖入全面衝突。

坎西恩接受《朝日電視台》訪問時利用地圖闡述他的觀點：「這裏是沖繩。日美軍隊駐紮在嘉手納空軍基地。如果戰爭爆發，面對中國強大的海空軍，他們將寸步難行。」

這些模擬演練採用了一種名為「戰爭推演」的技術，即在地圖上實際移動空中和艦隊單位。最新的報告已於今年7月發布。

坎西恩表示：「我們進行了26次不同程度的戰爭推演。結果表明，在大多數情況下，台灣能夠承受封鎖，但代價極其高昂。」

海上封鎖導致台灣的天然氣儲備在約10天內耗盡，煤炭和石油儲備在7至20周內耗盡。另一方面，如果美國介入，台灣的物資供應可以得到保障。

坎西恩指：「如果發生海上封鎖，我認為美中之間極有可能爆發衝突。美國要不決定介入，派遣軍艦護航前往台灣；或者中國會在美國部署全部兵力之前發動攻擊。」

在最壞的情況下，事態將升級為中美之間的大規模軍事衝突，給日本造成重大損失。坎西恩指出：「中國將攻擊駐日美軍基地。此外，中國可能認為，這樣的攻擊會促使日本參戰，並對日本自衛隊基地發動先發制人的攻擊。」

這次模擬的前提是日本保持中立，並允許美軍使用其基地。即便如此，模擬結果仍顯示將有4,662名日本士兵傷亡。