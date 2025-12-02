英國據報擬禁止將加密貨幣用作政治獻金　改革黨或受衝擊

《政治報》（Politico）歐洲版周二（12月2日）報道，英國政府正考慮禁止向政黨提供加密貨幣以作爲政治獻金，此舉或直接影響法拉奇（Nigel Farage）領導的英國改革黨（Reform UK），該黨今年初率先開放並接受數字資產捐款。



今年較早時，英國改革黨宣布開啟加密貨幣捐款通道作為其推動「加密革命（crypto revolution）」的舉措之一，並已收到數筆捐贈。法拉奇自稱是英國加密貨幣產業的「唯一希望」，並試圖效仿其盟友特朗普（Donald Trump，又譯川普）對數字貨幣的接納。

英國改革派黨魁法拉奇於2025年11月26日在英國倫敦舉行的預算後記者會上發言。（Reuters）

儘管對加密貨幣的禁令尚未出現在選舉法案政策檔中，報道引述知情人士透露，政府證實將在法案中公布細節。此舉背景是各方擔憂加密貨幣匿名性可能導致難以追蹤其捐款來源，使英國民主制度面臨外國干預風險。

在野的工黨已對改革黨與俄羅斯的潛在關聯提出質疑，並向法拉奇施壓。政府表示，新選舉法案旨在堵塞現行政治資金制度的漏洞，防範外國干預，同時保障政黨正常籌款。