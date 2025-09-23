英國改革黨倡廢除「永久居留」　建議涵蓋BNO港人　入籍年期變7年

英國在野極右改革黨（Reform UK）9月22日召開記者會，宣布若然執政，將大幅收緊移民與福利政策，包括廢除現行讓移民在居留5年後申請的永久居留（Indefinite Leave to Remain，簡稱ILR）身份制度，改以每5年續期一次的工作簽證取代，指此可以防止這些移民領取福利。方案並建議申請入籍的所需居住年期則由目前6年增至7年。

根據改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）在記者會上回答傳媒問題的說法，其建議的方案會涵蓋來自香港、烏克蘭的移民。



改革黨現行在650席的英國國會中，只佔有5席，但其支持率有一再升高趨勢，以28%支持率在民調領先，較執政工黨高出8個百分點。英國下屆大選目前預計2029年舉行。

法拉奇在記者會稱，根據其建議方案，「（移民）會有一條獲得公民身份的途徑，但這條途徑比我們目前途徑困難得多。」

英國在野改革黨（Reform UK）9月22日召開記者會，改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）講述大幅收緊移民與福利政策的方案（X@Reform UK）

英國目前的主流移民入籍途徑為「5+1」，即在英居住或工作5年後取得永久居留（ILR），再1年後入籍成為正式公民，英國不少工作簽證、英國國民（海外）簽證（即BNO簽證或BNO Visa）均適用於此途徑。

主張廢除ILR包括持有者

現時移民在取得永久居留身份後，可以申請領取英國福利，改革黨主張廢除永久居留身份（ILR），包括大量現行持有者，迫使他們申請新的工作簽證，也令這些人在正式入籍成為英國公民前無法領取福利，稱「英國不是世界的食物銀行」，認為其建議方案可以在未來數十年為英國節省2340億英鎊（約2.45萬億港元），但此數字在當地存有爭議。

以門檻更高的工作簽證取代

改革黨提出以每5年續期一次的工作簽證取代永久居留制度，該簽證會引入英語測試、更高的薪金門檻要求和禁止領取福利。

該黨未有公布倡議的薪金門檻要求，但《泰晤士報》引述消息指料定為年薪6萬英鎊（約63萬港元）左右，此較目前技術工作簽證的4.17萬英鎊（43.7萬港元）大幅增加。

英國改革黨2025年9月22日召開記者會，左為黨魁法拉奇（Nigel Farage）（X@Reform UK）

至於申請入籍的所需居住年期，則由目前平均6年，增至需要7年。

法拉奇指，方案旨在針對那些預計會在2026年至2030年間獲得永久居留身份的80萬名新移民，阻止他們獲得福利，他在記者會上被問到方案是否也涵蓋來自香港和烏克蘭的移民，他回應稱「未來數年，將有80萬人合資格獲得永久居留。這次記者會就是要說明，他們之中沒有人能獲得（永久居留身份）。」

英國保守黨政府2020年7月提出讓BNO港人申請特別簽證赴英國居留的計劃，2021年1月正式推出，英國工黨2024年7月上台後，2025年5月建議把移民制度規則內申請永久居留（ILR）門檻的標準定居資格年期由5年提升至10年，即「5+1」變「10+1」，目前未知會否涵蓋BNO簽證，工黨政府稱正諮詢中。