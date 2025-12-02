中國歐盟商會調查：三分一歐企擬撤出在華採購　規避出口管制風險

隨着中國持續收緊出口管制，中國歐盟商會星期一（12月1日）發布的最新調查顯示，三分之一的歐洲企業正考慮將採購轉移出中國，尋求新的供應鏈佈局，以降低中美貿易戰帶來的不確定性。



這份在11月6日至24日開展的調查，共有131家商會會員企業參與。調查顯示，32%的受訪企業因北京出口管制而計劃將採購轉移至中國以外的地區；39%則指出，中國商務部處理出口許可的速度低於承諾的45天。

今年10月，中國宣布加強稀土出口管制，震驚全球市場，也加劇歐洲企業對供應鏈再度受擾的擔憂。

根據調查，131家企業中有75家表示已受到相關管制影響。中國歐盟商會會長埃斯克倫德（Jens Eskelund）說，出口管制加劇在華歐洲企業的不確定性，部份企業面臨生產放緩或停產風險，這些限制也「進一步加大本已承壓的全球貿易體系的負擔」。

儘管中國已暫停實施最新稀土出口管制，以履行中美元首10月底韓國會晤達成的延長貿易休戰協議，但雙方仍在討論許可條款，且未能在感恩節前完成談判。

中國-歐盟・中歐關係：2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

桉凱瑞諮詢（Ankura Consulting）董事總經理蒙圖法赫盧（Alfredo Montufar-Helu）說，中美尚未正式簽署協議，歐盟也正爭取將自身納入相關安排。在執行機制仍未落地的過渡期內，全球供應鏈不可避免地付出代價。

調查顯示，近70%的企業指出，它的海外生產設施依賴受出口管制影響的中國零部件；50%指供應商或客戶的產品已經或即將被納入管制範圍。

商會還提供部份案例，其中一家企業預計，出口管制將讓公司今年的全球成本上升約20%；另一家公司預料相關措施將帶來逾2.5億歐元的額外支出。

本文獲《聯合早報》授權轉載

