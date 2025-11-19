中國發行歐元主權債券　全球買家瘋搶　獲逾千億歐元認購

新華社消息，記者11月7日從財政部新聞辦公室了解到，經國務院批准，財政部將於2025年11月17日當周在盧森堡發行歐元主權債券，規模不超過40億歐元。



據彭博社18日報道，中國共發行了40億歐元（約311億港元/329億元人民幣）的歐元計價債券，吸引了創紀錄的需求。報道稱，這是投資者對中國主權債券興趣日益增長的最新跡象。

有知情人士透露，此次項目均分為兩部分，較短期限的四年期債券定價為中期互換利率加5個基點，低於初始報價約28個基點；較長期限的七年期債券定價為中期互換利率加13個基點，低於初始報價約38個基點。

這名知情人士稱，中方發行歐元主權債券認購倍數超26倍，總認購金額超1045億歐元。其他知情人士稱，這是中國歐元計價債券發行中需求最高的一次。

報道提到，此次歐元債券，緊隨中國發售美元主權債券之後。

11月初，中國財政部發行40億美元主權債券，三年期債券票面利率為3.625%，與同期限美國國債收益率相當，五年期債券定價僅高出美國國債0.02個百分點。據報道，該交易吸引了強勁的投資者需求，五年期債券獲得30倍超額認購，超過半數訂單來自央行、主權財富基金和保險公司。

據報道，在美元債券發行中，中央銀行、主權財富基金和保險公司獲得了超過40%的分配比例，高於去年的11%，而亞洲投資者的份額從68%降至約50%。

分析人士認為，這一變化凸顯了全球儲備管理者對中國信用狀況的信心日益增強。

彭博社稱，中國通常每年在全球債務市場進行一次籌資，旨在建立更完善的主權收益率曲線，為中國企業定價其債券提供基準。這在流動性相對較薄的歐元市場尤為重要。

富達亞洲固定收益主管朱蕾表示：「全球投資者正在搶購中國主權債券，這是多元化投資策略的一部分。由於強勁的匯率上漲、收窄的信貸利差和有吸引力的回報，歐元資產需求極高。」

滙豐銀行大中華區債務資本市場主管Eugene Ng表示，中國正在展示其信用可靠性的信心，並有意將中國主權債務定位為全球市場的基準。Ng補充說，美元債券的成功發行，增強了歐元債券發行的信心，歐洲投資者的參與，顯示出歐洲範圍內對中國主權債券的廣泛支持。