蘋果8商品停產 包括第1代iPhone SE 官方不再接受維修申請
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國蘋果公司（Apple）周一（12月1日）把第1代iPhone SE、第2代12.9吋iPad Pro和Beats Pill 2.0等8款產品列為停產的產品。
蘋果周一更新停產商品列表，第1代iPhone SE、第2代12.9吋iPad Pro SIM卡版、第2代12.9吋iPad Pro WIFI版、Apple Watch Series 4 Hermes 40MM、Apple Watch Series 4 Hermes 44MM、Apple Watch Series 4 Nike 40MM、Apple Watch Series 4 Nike 44MM與Beats Pill 2.0被列為停產產品。
然而，標準的Apple Watch Series 4仍被列為其他過時產品。
根據Apple政策，當Apple停售產品超過5年但未滿7年，這款產品便會被視為過時商品，仍可申請維修但不保證零件供應。當Apple停售產品超過7年，該款產品會被視為停產，維修中心將不再接受申請，亦無法訂購官方零件。
蘋果周一更新停產商品列表，最新被列入列表的商品有：
●第1代iPhone SE
●第2代12.9吋iPad Pro SIM卡版
●第2代12.9吋iPad Pro WIFI版
●Apple Watch Series 4 Hermes 40MM
●Apple Watch Series 4 Hermes 44MM
●Apple Watch Series 4 Nike 40MM
●Apple Watch Series 4 Nike 44MM
●Beats Pill 2.0
