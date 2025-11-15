英媒：Apple加緊推進接班人計劃　為Tim Cook明年卸任做準備

英媒引述消息人士指，美國科技巨頭Apple正加強接班人計劃，為現就任行政總裁的庫克（Tim Cook）最快或在明年卸任的計劃做好準備。而被外界視為有力競爭者的硬件工程主管John Ternus，被廣泛視為最有可能承擔這重任的頭號接班人。



報道指，儘管尚未作出最終決定，但消息人士表示，這項籌備已久的過渡計劃並非因公司當前業績才做出，而蘋果今年年底的iPhone銷售季預計將非常矚目。

報道還進一步披露，蘋果公司不太可能在明年1月下旬將要發布的報告之前任命新的行政總裁，而如果在明年年初公布接班人人選，新的領導團隊將有時間在蘋果的重要年度活動前站穩腳跟，包括6月的開發者大會（WWDC）和9月的iPhone發佈會。

Tim Cook

庫克在本月剛滿65歲，自2011年接替蘋果公司的共同創辦人喬布斯（Steve Jobs），以擔任行政總裁後一直領導蘋果公司，迄今已有14年。

庫克任內大力發展蘋果的智能產品業務，令公司的市價從2011年的約3500億美元飆升至今天的4萬億美元。