韓國緊急戒嚴事件一周年前夕　防長正式致歉承諾重塑軍隊

韓國前總統尹錫悅2024年12月3日晚發表緊急電視講話，宣布全國進入戒嚴，不過命令在國會臨時召開的緊急會議中被宣布無效，他本人因此事下台並陷入一系列官非。韓國現任國防部長安圭伯在緊急戒嚴事件一周年前夕發文，就當時軍隊捲入內亂導致國民陷入安全風險等一系列事態，代表軍方正式向國民致歉。



韓聯社報道，安圭伯12月2日說，軍隊本應是國民的守護者，卻違背職責捲入內亂，不僅讓國民身陷險境，更在廣大無辜的國軍官兵心中留下傷痕，擅自侵入國會等憲法機構的行為更觸碰制度底線。「我謹代表韓國軍方向國民鄭重致歉。」

安圭伯承諾，徹底割裂「軍隊被當作戒嚴工具濫用的過去」，推動軍隊重塑為真正的「為民之軍」。

2024年12月14日，韓國首爾，圖為尹錫悅發表講話，向因戒嚴令受影響的公眾致歉。（Reuters）

在列舉就任以來的核心成果時，安圭伯具體提及推進軍隊指揮體系結構性改革，推動聯合參謀本部議長及陸海空三軍參謀總長正式承認內亂事實並公開致歉，也將戒嚴事件期間隸屬防諜司的相關軍官調回原部隊，並開展針對事件涉案疑點的事實核查與專項審計等一系列舉措。

今年6月，執政黨共同民主黨資深議員安圭伯受委為國防部長，成為韓國64年來首名由文職出身官員擔任防長。

韓國前總統尹錫悅去年12月3日宣布緊急戒嚴，並動用軍隊與警察封鎖國會、控制中央選舉管理委員會等，試圖阻止國會宣布戒嚴令無效。韓國軍隊在這場政治風波中的作用受到質疑，事態平息後部份軍方高官受到追責。

2025年7月9日，韓國首爾，圖為尹錫悅抵達法庭出席聽證會。（Reuters）

尹錫悅後來遭到彈劾並被罷免總統職務，還因涉嫌發動內亂等罪名面臨法律審判；他的妻子金建希也深陷司法醜聞，二人都被判入獄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

