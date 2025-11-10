韓內亂案獨檢組追加起訴前總統尹錫悅　涉誘使朝鮮反擊

韓國獨立檢察組11月10日以涉嫌「一般利敵罪」及濫權妨害他人行使權利罪，起訴前總統尹錫悅、前國防部長官金龍顯與前國軍防諜司令部司令呂寅兄。尹錫悅去年12月初短暫宣布戒嚴，隨後於今年4月遭到免職，他之後持續因叛亂與戒嚴相關罪行受審。



獨檢組周一表示，尹錫悅等人於去年10月指使無人機作戰司令部，潛入平壤上空執行任務，意圖「刺激朝鮮反應」，為實施緊急戒嚴鋪路。然而，無人機在平壤附近墜毀，導致韓軍作戰計劃與戰力部署等機密外洩，構成「一般利敵罪」。此罪關鍵在於，無需「通敵」，只要行為損害國家軍事利益或助敵即成立。

2025年4月21日，韓國前總統尹錫悅抵達韓國首爾（Seoul），接受叛亂指控的刑事審判。（Getty Images）

檢方在調查中查獲前反情報指揮官撰寫的備忘錄，明確要求鎖定平壤等敏感地點，「必須讓朝鮮丟臉以引發不可避免的反擊」。此文件成為尹錫悅團隊蓄意製造危機的鐵證。

尹錫悅與金龍顯否認他們宣布戒嚴是為了損害國家利益。媒體報導，呂寅兄表示，非常後悔沒有對尹錫悅的命令提出質疑。