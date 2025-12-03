馬克龍12月3日起訪華　烏克蘭問題將成此行重點之一

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將於週三（3日）抵達北京，這是他自2017年就任總統以來第四次對中國進行國事訪問，預計將向中國國家主席習近平施壓，以促成烏克蘭停火，並討論中法貿易關係。



訪華期間，馬克龍將在北京人民大會堂會見習近平主席和李強總理，之後前往成都。法國總統府表示，馬克龍將告訴習近平，中國必須「不以任何方式向俄羅斯提供任何手段，使其繼續戰爭」。

這次為期三天的訪問，是馬克龍在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）本週訪問巴黎後進行的。澤連斯基敦促歐洲支持基輔，因為美國總統特朗普（Donald Trump）正在推動一項結束戰爭的計畫。歐洲各國擔心，特朗普提出的這項計畫可能會迫使基輔向俄羅斯的要求屈服，尤其是在領土問題上。

馬克龍訪華：圖為中國國家主席習近平和法國總統馬克龍2023年4月7日在中國廣州的廣東省省長官邸進行非正式會晤。（Reuters）

馬克龍在2023年4月上次訪華期間以及習近平主席2024年5月訪法期間都曾作出類似呼籲，惟收效甚微。西方國家指責北京向俄羅斯提供關鍵的經濟支持，特別是向其國防工業提供軍事零件。

另外，馬克龍此行也將與中方討論貿易問題，歐盟目前面臨對中國高達3,570億美元的巨額貿易逆差。馬克龍說：「中國需要增加消費，減少出口……而歐洲人則需要減少儲蓄，增加生產。」