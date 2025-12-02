馬克龍晤澤連斯基　強調歐洲烏克蘭必須參與俄烏和平計劃

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（12月1日）在總統府愛麗舍宮會晤到訪的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），稱俄烏「和平計劃」只有在烏克蘭和歐洲都「坐到談判桌前」才能最終敲定。



新華社報道，馬克龍在與澤連斯基的共同記者會上提到美國和烏克蘭代表團先前在瑞士日內瓦、美國佛羅里達州舉行會談，但認為「目前還沒有真正意義上的最終和平計劃」。

馬克龍強調：「沒有烏克蘭人和歐洲人的參與，烏克蘭的安全保障議題就無法談判。」他對美國的斡旋努力表示歡迎，但指出只有烏克蘭才有資格討論領土議題。

圖為2025年12月1日，烏克蘭總統澤連斯基訪問巴黎，與法國總統馬克龍會面。（Reuters）

澤連斯基在記者會上說，領土將是烏俄和平談判中「最困難」的議題。他表示，正竭盡全力「以體面的方式結束這場戰爭」，烏克蘭的首要目標是維護主權和確保「可靠」的安全保障。

澤連斯基說，他希望在美國中東問題特使威特科夫本周訪問莫斯科後，與美國總統特朗普會晤。

愛麗舍宮說，馬克龍和澤連斯基當天與英國、德國、意大利等多國領導人以及北約秘書長呂特、歐盟委員會主席馮德萊恩等人通電話。馬克龍還同特朗普討論烏克蘭局勢，就在烏克蘭實現穩固且持久和平的條件以及美方後續斡旋步驟交換意見。

本文獲《聯合早報》授權轉載

