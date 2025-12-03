王毅晤法國外長　就日本領導人涉台言論講述中方立場　冀法方支持

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）率團訪華，12月3日，中國外長王毅在北京會見法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）。據中國外交部指，王毅介紹日本現職領導人涉台錯誤言論的本質和嚴重危害，闡述中方原則立場，希望並相信法方將繼續理解並支持中方正當立場。



中國外交部指，王毅表示馬克龍總統正式開啟第四次對華國事訪問，兩國元首每次交往，不僅是中法關係的重要議程，也會引起國際社會高度關注，面對當前錯綜複雜的全球挑戰，中法有必要加強溝通與合作，承擔起作為大國和聯合國安理會常任理事國的共同責任。

他相信在雙方共同努力下，此訪將進一步增進戰略互信，深化戰略合作，為中法全面戰略夥伴關係發展注入新動力。

2025年12月3日，中國外長王毅在北京會見法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）（Pool via Reuters）

外交部指，王毅介紹日本現職領導人涉台錯誤言論的本質和嚴重危害，闡述中方原則立場，表示中法同為二戰戰勝國，應共同維護用鮮血換來的二戰勝利成果，絕不允許日本借台灣問題生事，重蹈歷史覆轍，希望並相信法方將繼續理解並支持中方正當立場。

巴羅表示馬克龍總統高度重視對華關係，特別是同習近平主席的特殊深厚友誼，當今世界危機四伏並呈現擴散蔓延態勢，作為安理會常任理事國，法中有責任以建設性方式共同維護世界和平。

他指法方堅定奉行一個中國政策，期待通過馬克龍總統此訪進一步增進兩國人民間友好與合作，感謝中方為此訪作出的積極努力，相信訪問會取得豐碩成果，法方致力於推動歐盟獨立自主，願積極推動歐中關係發展。

雙方還就烏克蘭危機等問題交換了意見，王毅表示，各方開始積極探討危機的政治解決，這一勢頭來之不易，值得珍惜，儘管各方立場仍有分歧，但應鼓勵當事各方談起來，談下去，而不能拖後腿，更不要出難題。