政治清醒馬克龍，支持中國統一行不行？

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月3日至5日對中國進行訪問，這是馬克龍第四次訪華。2024年5月中國國家主席習近平曾到訪法國，如今馬克龍再次訪華，足以說明中法關係是相對穩定的。這和英國跟着美國處處針對中國不同，和德國默茨（Friedrich Merz）政府以歐盟經濟地位代言人的身份與中國矛盾頻發也不一樣。

馬克龍一直以超前的戰略預判和清醒的政治頭腦著稱。歐債危機之後法國就失去了歐洲經濟引擎的地位，憑藉安理會常任理事國的身份，法國將經濟上的困境巧妙隱藏在政治大國的軀殼之下，和中國良性互動是法國維持大國身份的重要一環。

更為重要的是，今時不同往日，中國抗住了關稅大棒，中美關係被特朗普（Donald Trump）高調奉為G2。這樣的背景下，馬克龍除了儘量保住法國作為歐盟核心國家，作為安理會常任理事國的自尊，幾乎沒可能在爭議問題上對中國展露咄咄逼人的一面。

馬克龍曾經放言北約已經腦死亡。圖為2024年5月6日，習近平在法國愛麗舍宮與馬克龍、馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤。（Reuters）

以往，中國產能過剩問題是焦點，現在被愛麗捨宮包裝成了馬克龍將推動一項在經濟和貿易領域實現合作與平衡的議程。以往公開要求中國在俄烏問題上對俄羅斯施壓是常態操作，如今在法國的口中是支持中國發揮更多的影響力，鼓勵中國在各大國際重要議題起積極作用。

由於歐盟的產業支柱在德國等製造業強國手中，法國很少有話語權。再加上歐盟決策的鬆散性，法國在促進中歐經濟合作上能夠發揮的作用有限。訪華暢談熊貓外交的馬克龍需要思考的是，還能帶給中國什麼來贏得持續的支持與尊重。

馬克龍訪華之前，11月27日中國外長王毅和同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通了電話，王毅談到的重點話題有四個，一是希望法國推動歐盟奉行積極理性對華政策，堅持夥伴關係基本定位，通過對話協商妥處經貿分歧，推動中歐關係沿着正確軌道健康發展。二是雙方作為聯合國安理會常任理事國，為維護多邊主義、改革完善全球治理注入新動力。三是台灣問題，中法應當共同維護二戰勝利成果希望，法方繼續堅定恪守一個中國原則。四是就俄烏衝突交換意見。

在美俄密謀烏克蘭、歐盟被迫靠邊站的當下，馬克龍訪華暢談熊貓外交。表面看是輕鬆友好，背後是不能掩蓋的虛弱無助。圖為2025年12月1日，烏克蘭總統澤連斯基訪問巴黎，與法國總統馬克龍會面。（Reuters）

很明顯，經濟問題已經沒必要深談，政治大國的軀殼才是法國最大的價值。

中國正力求美國從不支持台獨轉為反對台獨，那麼法國等歐洲國家是否也要在台灣問題上有更進一步的表態呢？中國在二戰戰後秩序上掀起了對日本的炮轟。中國首先謀求的就是安理會常任理事國的支持，法國不可能置身事外。

法國公開在台灣問題上說支持台海維持現狀，各方均應避免讓緊張局勢升級。這是各打五十大板的做法。這種停留在原地的話術，不是中國樂見的。

海峽兩岸分治的現狀不可能無限期維持，要求維持現狀本身就是不支持統一的代名詞。現在的焦點早已不是維持現狀，而是是否支持中國統一。在中國有意拔除統一的障礙時，法國是否願意從戰後秩序的是非曲直出發，指認日本違反戰後秩序？

當特朗普暢談中美G2時，人們不得不承認，美國承認中國崛起的速度遠比美國的盟友們要快。馬克龍是時候思考，如何做對華關係上先知先覺的引領者，而是不是後知後覺的被動改變者了。