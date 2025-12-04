馬克龍訪華｜法國：聚焦雙邊貿易與地區局勢　冀中國斡旋俄烏和平

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前飛抵北京，展開為期三日的訪華行程，預料他今日將與國家主席習近平會晤。法國總統辦公室表示，馬克龍此行將與中方討論經貿合作，還計劃與習近平正式會談期間討論俄烏戰事。



美媒報道，法國總統辦公室指出，馬克龍將在訪華行程中提出經貿合作，實現平衡，確保可持續及穩健的增長，惠及所有人，亦致力捍衛公平互惠的市場准，旨在吸引更多中國企業投資法國。預料馬克龍訪華期間，兩國官員將在能源、食品工業和航空領域簽署多項協議。

2025年12月3日，中國北京首都國際機場，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在中國外交部長王毅（右）陪同下前往座駕。（Reuters）

報道引述一名法國外交官表示，法國希望中國能斡旋俄烏和平，通過「中國說服並影響俄羅斯盡快實現停火，再通過談判鞏固停火協議」，這樣才能為烏克蘭的安全帶來堅實保證，這名官員還補充，巴黎希望北京「不提供任何手段讓俄羅斯持續進行戰爭」。

根據行程，馬克龍周四將來到人民大會堂會晤習近平，兩人隨後參加中法商業論壇。馬克龍下午會晤全國人大常委會委員長趙樂際及總理李強，之後再前往四川成都，並在周五於都江堰與習近平再次舉行會談。馬克龍當日稍晚還將與四川大學的學生見面。