巴西現「與韓國OPPA約會網站」　韓國領事館發警告及展開調查

韓國電視劇、歌曲等在全球多地掀起風潮，巴西近期卻出現以韓國流行文化作招徠的約會服務網站，標榜與韓國OPPA（韓語，意指哥哥）約會，並設有不同「服務套餐」，又可要求OPPA讀出熱門韓劇中的經典台詞等。事件引來韓國駐聖保羅總領事館發警告，指出現涉及性剝削的受害者個案，與當地警方展開調查。



《韓國先驅報》（Korea Herald）報道，韓國領事館未有透露個案詳情，但報道指，相信案件涉及愛情騙局、藉約會為名涉及性的不當行為、索取金錢等。

報道指，引起爭議的網站標榜「與韓國OPPA約會」付費交友服務，即與韓國男子約會，並配有多種付費套餐，主張讓巴西女子可「感受」韓國文化，這些套餐包括可與OPPA一起吃韓菜、遊覽城市景點，又可要求OPPA讀出熱門韓劇中的經典台詞等。

↓ 韓流文化在全球多地引起風潮，多位男星走紅 ↓

網站還介紹一名叫Oppa瑞克（Oppa Rick）的男子，稱其爲「融合韓日魅力的國際模特兒，精通四種語言，熱愛巴西文化」，承諾讓用戶體驗類似劇集內主角的體驗。

韓國駐聖保羅總領事館表示，正在配合巴西執法部門展開調查，以確認網站是否存在欺詐或針對當地女性的性剝削行爲。