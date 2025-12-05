習近平與馬克龍於都江堰非正式會晤　品茗共進午餐

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）繼續訪華行程，12月4日由北京轉抵成都後，5日與中國國家主席習近平在都江堰非正式會晤，兩國元首夫婦在懷古亭品茗，同日並共進午餐。



央視報道，馬克龍在成都市都江堰與習近平非正式會晤，路透社形容，中國元首陪同外賓到訪北京以外地方的舉動非常罕見。

習近平歡迎馬克龍到訪「天府之國」，表示去年獲馬克龍邀請赴其家鄉上比利牛斯省，「相信你此行會進一步豐富對中國的認知」，兩國元首夫婦沿堰功道邊走邊談。

報道指，習近平介紹都江堰歷史和意義，指都江堰水利工程是全世界迄今唯一仍在使用的古代水利工程，也是人類與自然和諧共生最早的成功實踐之一，修建過程充分反映中華民族自強不息、不畏艱難、勇於開拓的精神。

圖為2025年12月5日，馬克龍在成都市都江堰再晤習近平。（Reuters）

他稱每次來到都江堰都能感受到先人因地制宜、順勢而為、天人合一、治水利民的偉大，從中汲取到治國理政的智慧，法蘭西民族同樣具有堅韌不拔的精神，中法兩國應該比其他國家更能夠相互理解、相互尊重。

馬克龍表示都江堰山清水秀、景色優美，兩千多年前建成的水利工程至今仍在發揮作用，中國人民的勤勞智慧令人讚嘆，法中兩國都有悠久的歷史文化，兩國人民對美好生活的追求是相通的，法中合作可以共謀發展繁榮、造福兩國人民。兩國元首夫婦落座懷古亭，臨水品茗，縱論天下。

習近平強調國家強盛、民族復興需要物質文明的積累，也需要精神文明的升華，有文化自信的民族，才能立得住、站得穩、行得遠。

中國國家主席習近平與法國總統馬克龍2025年12月5日在都江堰非正式會晤（Reuters）

他指中法建交不僅是兩個獨立自主國家的「握手」，也是兩大璀璨文明的交匯，面對變亂交織的國際形勢，相信中法兩個歷史文化大國能夠通過對話合作，共同為世界和平穩定和人類發展進步作出更大貢獻。

馬克龍說當前國際形勢迅速演變，充滿不確定性，法方願同中方加強溝通協調，堅持通過對話協商解決衝突，攜手維護世界和平穩定。

習近平夫婦邀請馬克龍夫婦共進午餐，繼續深入交流。兩國元首一致同意保持密切溝通，共同推動中法全面戰略夥伴關係不斷向前發展。

路透社提到，有網上社交平台流傳的片段顯示，馬克龍在成都再晤習近平之前，先到當地錦城湖公園晨運，並向途人揮手打招呼。

新華社其後報道，中法兩國同意在多方面合作，包括雙方一致認為，核能作為一種清潔低碳、穩定可靠的基荷能源，對應對氣候變化、能源安全等全球性挑戰具有獨特重要作用。雙方歡迎兩國在1997年5月15日簽署的政府間和平利用核能合作協定，以及在1982年11月22日簽署的和平利用核能合作議定書框架下，開展工業和科技合作。中法兩國將繼續秉持透明、尊重和互信原則在這一領域開展合作。

圖為2025年12月5日，馬克龍夫婦轉抵成都訪問，並於都江堰與習近平夫婦進行非正式會面。（Reuters）

馬克龍和習近平亦認同，為尋求應對全球氣候和環境挑戰的持久解決方案，兩國之間持續對話至關重要，故決定加強中法在這些方面的合作：中法兩國重申致力於進一步有效和持續落實2019年《中法生物多樣性保護和氣候變化北京倡議》、2024年《中法關於就生物多樣性與海洋加強合作的聯合聲明：昆明—蒙特利爾到尼斯》以及2025年《中華人民共和國和法蘭西共和國在〈巴黎協定〉達成十周年之際關於氣候變化的聯合聲明》。

這是馬克龍第4次國事訪問中國，據央視新聞報道，除北京外，馬克龍保持著訪問其他城市的傳統，在以往的訪華行程中，他曾先後到訪過西安、上海、廣州等地。

成都與法國也有所淵源，1981年，成都與法國蒙彼利埃（Montpellier）結為友好城市，是中法間第一對友好城市。