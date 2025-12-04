馬克龍到北京，為何參觀這座「花園」？

據外媒報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux）12月3日抵京後，於當日參觀故宮「乾隆花園」，開啟馬克龍訪華期間的第一場活動。



據報道，馬克龍此行是一次閉門參觀，媒體未受邀隨行。馬克龍也由此成為「乾隆花園」今年9月底重新開放以來，少數實地到訪該花園的外國領導人之一。

故宮「乾隆花園」。（故宮網站）

今年以來，外國政要訪華期間紛紛走進故宮博物院，如泰國國王哇集拉隆功及王后、冰島總統托馬斯多蒂爾、斯里蘭卡總理阿馬拉蘇里亞等。故宮已成為外國政要了解中國、了解中華文化的一張獨特名片。

「乾隆花園」有何來歷？

此次馬克龍和夫人參觀的故宮「乾隆花園」，官方名稱為寧壽宮花園，是乾隆皇帝為晚年生活構建的理想居所。花園面積雖小，卻獨具匠心，自南向北分為四進院落，27座風格各異的建築融匯南北園林藝術精華，兼具文人雅趣與皇家氣度。經過精心修繕，故宮博物院於9月30日正式對公眾開放第一、二進院落。

圖為古華軒。（故宮網站）

「乾隆花園」內，布置得當的太湖石重疊起伏，頗具氣勢。禊賞亭前的抱廈內設有流杯渠，取自「曲水流觴」的文人雅趣；古華軒得名於軒前一株古楸樹，作為典型的北方宮廷建築，古華軒紅柱、高台明，卻有罕見的黑漆描金落地罩，平添一份江南書房雅韻。

故宮博物院與世界建築文物保護基金會從2000年開始，攜手推進寧壽宮花園的保護與修復工作。主題展覽「天工匠心——寧壽宮花園的歷史與守護」記載了這一歷程：通過動畫長卷、營建檔案等，生動呈現這座花園從構思到落成的歷史脈絡；藉助實物和影片，揭秘修復花園所使用的技術、方法和鮮為人知的故事。

圖為禊賞亭。（故宮網站）

作為「乾隆花園」的精華所在，倦勤齋尤為值得一提——它由乾隆皇帝親自設計，室內裝修以小巧、舒適獨樹一幟，精細程度在故宮裏無出其右者。對江南情有獨鐘的乾隆，將小仙樓、竹子、雙面繡等江南元素統統搬進了這裏。

故宮見證中法交往

歷史上，故宮曾見證中法宮廷的長期交往。在法國路易十五和路易十六時代，即中國雍正和乾隆時期，交往的領域有所擴大。法國賽弗爾皇家瓷器廠的藝術家燒制出了乾隆畫像，第一件作品即由國王路易十六收藏。此前，故宮博物院展出的一件銅鍍金殼開光人物像懷錶，則被認為是法王路易十四送給中國康熙皇帝的一件禮物。

圖為路易十四懷錶。（故宮網站）

事實上，法國元首對故宮的青睞一以貫之。奧朗德、薩科齊等任法國總統期間，都曾造訪這座古老的宮殿。這也不是馬克龍第一次到訪故宮博物院，2018年他對中國進行首次國事訪問，就曾攜夫人參觀了故宮三大殿區域，並獲贈《慈寧宮花園》一書。他當年更應邀在留言簿上寫道：「衷心感謝為我安排的這次故宮之行。（這裏）是長達六個世紀權力與智慧的縮影，使人可以更好地理解中國的藝術。這種對『和諧』的不懈追尋激發我們的謙卑之心和靈感——誠致友誼」。

