德國議會通過兵役法案　冀將現役軍隊人數增至26萬　學生上街抗議

據德媒報道，德國議會12月5日（週五）通過了一項旨在加強其武裝力量的新兵役模式，期望能夠將現役軍隊人數增加8萬至26萬人，同時將預備役人數提升至20萬人。與此同時，全國各地成千上萬的學生舉行示威遊行，抗議該計劃。



據德國之聲（DW）報道，新兵役法將於2026年1月1日起生效，所有18歲男性將收到一份必須填寫的問卷。問卷內容包括他們是否願意在德國聯邦國防軍服役、體能狀況、教育程度。對女性而言，回答問卷完全出於自願，因為根據憲法，她們不能被強制服兵役。

從2027年中期開始，這個過程將進一步推進：所有2008年及以後出生的男性都必須在指定時間參加體能測試，該測試將決定在發生衝突時哪些人可能被徵召入伍。

2025年12月5日，德國柏林，國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）出席聯邦議院（下議院）全體會議。（Reuters）

據英國《衛報》報道，國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）在聯邦議院表示，如果該模式無法招募到足夠的新兵，議會將被迫討論重新引入義務兵役制（conscription）的問題。

儘管教育部門警告罷課可能會影響學生的期末成績，但仍有90個城鎮的學生參與「罷課」示威活動，反對這項立法。

17歲的艾莉西亞參加了在柏林舉行的示威活動，她表示：「我參加罷課是為了反對徵兵制和正在進行的軍事再武裝，尤其是我認為政府在通過外交手段確保和平方面做得不夠。」

德國議會議員們就年輕人的未來可能因2008年後出生的人被迫參軍而受到威脅一事表達憂慮。

作為總理默茨（Friederich Merz）率領的保守黨執政聯盟夥伴之一的社民黨議員默勒（Siemtje Möller）表示，她不認同抗議活動中表達的「民粹主義」信息。

默勒強調：「我們今天既不會決定你們必須服兵役，也不會抽籤決定把你們送到烏克蘭當砲灰。這純粹是民粹主義，或者是無稽之談。」

默勒表示，隨着德國國內對參軍興趣增加，將能找到足夠的志願者，讓德國軍隊的人數增至46萬人，其中包括26萬現役軍人和20萬預備役軍人。

德國目前有18.2萬現役軍人和近5萬名預備役軍人。