英國擬轉移俄羅斯凍結資產給烏克蘭　美國籲歐洲國家反對

烏克蘭媒體報道，英國正考慮將價值80億英鎊（約830億港元）的俄羅斯被凍結資產移交給烏克蘭，美國則呼籲歐洲國家不要同意利用俄羅斯被凍結資產向烏克蘭提供「賠償貸款」。



烏克蘭國家通訊社周五（12月5日）引述英國《泰晤士報》報道說，英國同時還與歐盟、加拿大和其他夥伴努力就向烏方移交價值1300億美元（約1萬億港元）的俄被凍結資產達成共識，這筆資金將能滿足未來兩年烏克蘭三分之二的財政需求。

同日，烏克蘭國際文傳電訊社引述彭博社報道，美方認為俄被凍結資產應成為促使俄烏達成停火協議的「施壓工具」，而非「推動戰爭延續的工具」。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）可能從來都不支持歐洲利用俄被凍結資產援烏，因為美方希望將這些資產投入到烏克蘭戰後「重建投資基金」等處。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上週提出新版用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭的方案，金額從先前的1860億美元縮減至大約1050億美元。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，俄方將對歐盟可能採取的沒收俄被凍結資產的行為進行回應。

