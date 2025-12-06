被指憂慮美國出賣烏克蘭　馬克龍：歐美「不存在不信任」

正在訪華的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月5日（周五）表示，歐洲與美國之間在烏克蘭問題上「不存在不信任」（no mistrust）。此前一天，有報導指馬克龍曾私下警告稱，美國有可能背叛烏克蘭。



據英國《衛報》報道，馬克龍5日訪華期間向記者表示：「美國人和歐洲人在烏克蘭問題上的團結至關重要。我反覆強調，我們需要攜手合作。」

同日晚上，特朗普的幕僚與烏克蘭官員表示，在佛羅里達州就戰後烏克蘭安全框架的組成取得進展後，他們將在6日繼續舉行第三天的會談。

2025年11月30日，美國佛羅里達州，國務卿魯比奧（Marco Rubio，左二）、總統特使威特科夫（Steve Witkoff，左一）和總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner，左三）會見烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov，右一）及烏克蘭代表團的其他成員。（Reuters）

此前，馬克龍曾表示：「我們歡迎並支持美國為和平所做的努力。美國需要歐洲人來領導這些和平努力。」

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）4日（周四）引述一份流出的歐洲領導人秘密通話摘要稱，馬克龍與德國總理默茨（Friedrich Merz）在通話中，對美國試圖在烏克蘭與俄羅斯之間進行斡旋的努力表達根本性的懷疑。

記錄顯示，馬克龍曾警告烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），「美國有可能在領土問題上背叛烏克蘭，而且安全保障也不明確」。

報道指，這次洩密極可能會激怒美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），歐洲領導人一直竭力討好他，因為他們知道特朗普是與俄羅斯進行談判的關鍵人物。

與此同時，歐洲領導人正積極挽救一項急需的、旨在幫助資金短缺的烏克蘭的融資計劃。默茨5日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von der leyen）和比利時首相德韋弗（Bart De Wever）舉行了緊急會談。

2025年12月5日，四川省成都市，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪問四川大學時與學生見面並發表演說。（Reuters）

正在訪華的馬克龍5日被問及《明鏡周刊》的報道時，回應道：「我否認一切。」