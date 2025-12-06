日本熊災｜「機械狼」成驅熊神器　紅眼配喇叭聲響可嚇跑動物

日本今年頻發熊襲擊人事件，使得用於恐嚇動物的「機械狼」查詢量激增。該機械狼身上裝有紅外線感測器，當探測到有動物靠近時，它就會開始轉動頭部、閃爍紅眼，並發出響亮的聲響來嚇跑動物。



共同社報道，由北海道精密機械加工公司太田精器研發的「怪獸狼」（Monster Wolf）於2016年首次面世時，因其奇異外觀而遭到嘲笑。當時，電圍欄是驅趕野生動物的主流工具。

圖為設置在北海道札幌一個高爾夫球場內的「機械狼」。（ウルフ・カムイ網站截圖）

但在試用證明其效果顯著且維護方便後，目前已有約330個機械狼被用於農場、動物通道等各處。這種仿真狼能發出如同汽車喇叭般響亮的聲音，並可以隨機播放約50種不同的聲音，包括動物嚎叫和人聲，以防止動物對單一聲音產生適應性。

太田精器株式會社長太田裕治表示，「熊是非常謹慎的動物，而且通常獨來獨往。當聽到巨響時，它們會認為附近有甚麼東西，從而不敢靠近。」

日本熊出沒：圖為2025年10月29日，北海道北部的苫前町有一隻重約400公斤的棕熊現身，並在陷阱附近徘徊。（北海道新聞 截圖）

據悉，該產品的查詢量近期增加了兩倍，其中包括約10個來自海外的潛在買家，其中有印度的客戶則詢問機械狼是否也能有效驅趕大象。