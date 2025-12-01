日本熊災｜超市出售「未處理完整熊掌」網民驚訝　售價達4位數字

日本今年熊害頻傳，各地接連出現黑熊未按時冬眠、反而闖入市區攻擊民眾的意外，當局與獵人因此加強獵捕行動。然而，熊屍該如何處理也成了討論焦點。近期一名日本女網友就在超市肉品區驚見「整隻熊掌」直接上架販售，模樣完整到連毛、指甲都還在，價格更標示為5萬5555日圓（約合2781港元），引發熱議。



這名女網友在Threads上分享照片時直呼：「好可怕！普通超市怎麼會賣這種東西？」從畫面可見，肉品區不是常見的牛豬肉，而是一隻又一隻巨大的熊掌，外觀粗壯明顯，幾乎沒有特別處理就包裝上架，讓她當場愣住。

熊掌上架日本超市。（Threads@kitten210309）

日本超市上架「新品熊掌」，可見密集的毛髮（慎入）：

貼文曝光後，不少網友也留下震驚與討論的留言，有人提到：

「聽說右手最好吃，因為熊常吃蜂蜜」

「在古代中華料理裏，熊掌可是王族才能享用的食物」



也有人憂心：

「我覺得不應該在處理生鮮的地方販售，真的有很多細菌！」



但也有支持聲音，認為：

「熊肉基本上很好吃」

「熊鍋也很讚，只要料理得當，比牛肉還美味」



部分民眾從狩獵文化的角度解讀，表示：「既然山豬、梅花鹿被獵捕後都會拿來吃，熊被撲殺後吃掉也很合理。」

也有人分享看過YouTuber料理熊掌的經驗：「他說最痛苦的就是拔毛，非常麻煩，但味道似乎不錯。」

不過也有人坦言自己完全無法接受：

「想到這隻手可能曾經攻擊過人，就真的吃不下去。」



延伸閱讀：日本熊災｜秋田拉布拉多犬遭啃食慘死 獸醫揭熊愛吃狗狗內臟原因

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】