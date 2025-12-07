英媒：美國關稅促中國對東南亞出口激增　前9個月同比增長24%

英媒周日（7日）報道，根據官方進口數據分析，美國總統特朗普（Donald Trump）上台後對中國實施的關稅政策推動中方加強與東南亞國家的貿易聯繫，令中國今年對該區域六大貿易題的出口增速幾乎達到過去四年的兩倍。



報道指，有關數據分析顯示，今年前9個月內，中國對印尼、新加坡、泰國、菲律賓、越南和馬來西亞的出口從3300億美元增長23.5%，達到至4070億美元。中國與東南亞的貿易順差今年也創下歷史新高。

經濟學家認為，最新一波出口增長或與貿易商試圖規避美國對中國產品施加的約47%關稅有關，相比之下，東南亞許多國家的關稅約為19%。

美國曾警告，試圖通過其他國家轉運中國產品並掩蓋產品真實來源，企業或因此面臨高達40%的「轉運」稅。目前尚不清楚該政策的實際運作情況。

2025年10月28日，第28屆東盟-中國領導人會議在馬來西亞吉隆坡舉行。東盟輪任主席、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim，右一） 與中國國務院總理李強（左一）共同見證東盟與中國簽署《東盟-中國自由區貿易3.0升級版》的簽署儀式。（Reuters）

澳洲智庫洛伊國際政策研究院（Lowy Institute）首席經濟學家Roland Rajah表示，雖然中國擠壓來其他對東南亞出口的國家，但中國出口的許多產品實際上是促進增長的。Rajah的研究顯示，今年中國出口中多達60%是該地區製造產品的零部件，這些產品之後再從東南亞出口到其他市場。

報道還稱，中國日益成為東南亞消費品的主要供應國，搶佔了其他國家的市場份額。在汽車領域，東南亞消費者正大量從日本車轉向中國比亞迪生產的經濟型電動汽車。