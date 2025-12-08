美國以色列卡塔爾據報在紐約會談　或聚焦落實加沙停火

美媒Axios獨家報道，美國、以色列及卡塔爾三方於上周日（7日）在紐約舉行會談，旨在修補去年九月以色列空襲多哈後惡化的雙邊關係，為加沙首階段停火協議簽署以來三國之間最高層級的直接對話。



Axios引述兩名知情人士稱，此次會議由美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、以色列情報和特勤局（Mossad）負責人巴尼亞（David Barnea）和一名卡塔爾高級官員出席。

據指，會議以美方提出的「三邊協調機制」為框架，旨在加強溝通、化解爭議、共同防範威脅，周日的會談為該機制首次實際運作。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 9月29日於白宮與以色列總理內塔尼亞胡會晤，期間兩人與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德通電話，內塔尼亞胡在通話中就以軍空襲卡塔爾首都多哈道歉。(X/White House)

報道指出，會議很可能聚焦加沙和平協議的落實，特別是哈馬斯解除武裝及第二階段停火談判中的敏感問題。

卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）同日在該國年度外交會議「多哈論壇」上表示，以色列與哈馬斯之間的停火談判正處於「關鍵時刻」。他稱，隨着以色列持續襲擊加沙地區和黎巴嫩，再加上伊朗與美國之間的僵局持續，中東的穩定「充滿不確定性」。

多哈受襲建築受損情況。（Reuters）

以色列今年9月對身處多哈的哈馬斯領導層發動空襲，未能擊斃目標卻致一名卡塔爾保安人員喪生。事件令卡塔爾暫停斡旋以巴停火，阿拉伯國家聯合譴責內塔尼亞胡政府。在特朗普促成下，內塔尼亞胡後向卡塔爾首相致歉，斡旋才得以恢復，但雙方關係仍然不佳。