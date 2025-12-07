卡塔爾首相：以色列不「全面撤軍」　加沙停火協定不完整

卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）說，持續近兩個月的加沙地帶停火協定只有在以色列軍隊根據美國和聯合國支援的和平計劃撤出巴勒斯坦領土後才能真正生效。



星期六（12月6日）在卡塔爾首都多哈舉行的年度外交會議多哈論壇上說：「現在我們正處於關鍵時刻...... 除非以色列軍隊全面撤出，加沙恢復穩定，民眾能自由進出，否則停火協議無法真正完成。」多哈論壇是波斯灣國家的年度外交會議。

卡塔爾與美國和埃及一道，促成了加沙地帶這項來之不易的停火協定。協定在10月10日生效，基本結束了以色列和哈馬斯之間長達兩年的衝突。

法新社報導，根據尚未啟動的第二階段協定，以色列將撤走加沙地帶的駐軍，一個臨時權力機構將接管加沙的治理，並部署一支國際穩定部隊（ISF）。

阿拉伯和穆斯林國家一直對參與這支新的穩定部隊猶豫不決，因為這支部隊最終可能與巴勒斯坦武裝分子起衝突。

土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）在論壇上發言時說，關於這支部隊的談判仍在進行中，其指揮結構和哪些國家會參與其中等關鍵問題仍懸而未決。

2025年11月3日，加沙地帶，圖為巴人乘坐驢車穿越南部罕尤尼斯的廢墟。（Reuters）

他指出，這支部隊的首要目標「應該是將巴勒斯坦人與以色列人分開」，他說：「這應該是我們的主要目標。之後我們才能解決其他剩餘問題。」

根據美國總統特朗普（Donald Trump）最初提出的20點計劃，哈馬斯也應該解除武裝，解除武裝的成員將允許離開加沙。哈馬斯一再拒絕這一提議。

自10月10日停火以來，暴力行動雖有所緩解，但以色列仍對加沙進行空襲，並拆除據稱隸屬哈馬斯的基礎設施。哈馬斯與以色列互控對方違反美國支持的協定。

聯合國安全理事會11月17日表決通過美國提出的一項決議，支援成立和平理事會，並在加沙部署國際維穩部隊，以及為未來建立巴勒斯坦國鋪路。決議支持根據美國總統特朗普的20點計劃成立和平理事會，作為加沙地帶的過渡行政機構。理事會任期到2027年12月31日，若有必要，安理會可延長期限。決議也授權聯合國會員國與和平理事會組建加沙國際維穩部隊，與以色列、埃及和巴勒斯坦員警一起維護邊境地區穩定，確保加沙非軍事化進程。

本文獲《聯合早報》授權轉載

