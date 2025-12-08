旅日遊客「最愛買Top榜」出爐　UNIQLO榮獲冠軍寶座

日本觀光廳近日發佈《外國人入境消費趨勢調查》，透過社群媒體回收逾2.4萬份問卷，統計出最受旅客青睞的消費品牌。其中服裝品牌UNIQLO以壓倒性優勢拿下第一，平均每3件衣物就有1件是UNIQLO的商品。



北海道知名巧克力品牌ROYCE'與化妝品牌資生堂則分別占據第二第三。值得注意的是，經典運動鞋品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）亦位列前茅排第四，顯示其復古設計與日本工藝深受外國旅客認可。

2024年11月26日，消費者在日本東京的優衣庫店內選購衣物。（Reuters）

另外榜單第五至十名依序為GU、白色戀人巧克力、Nike、寶可夢（Pokémon）、迪士尼（Disney）、日本環球影城（USJ）。耳熟能詳的唐吉訶德（DON DON DONKI）、任天堂（Nintendo）、三麗鷗（Sanrio）、吉伊卡哇（Chiikawa）等則分別排在第11、15、17、23。

在商品類別方面，服飾類商品以16.8%的銷量佔據榜首，動漫周邊類10.7%排第二，隨後是巧克力、化妝品、藥品。

旅日本遊客最愛買Top 60排行榜：

1UNIQLO

2ROYCE'

3資生堂

4Onitsuka Tiger

5GU

6白色戀人

7Nike

8Pokémon

9Disney

10日本環球影城

11DON DON DONKI

12獺祭

13Adidas

14KitKat

15任天堂

16撒隆巴斯

17Sanrio

18Louis Vuitton

19明治

20Montbell

21吉卜力

22LeTAO

23Chiikawa

24薯條三兄弟

25三得利

267-Eleven

27鋼彈

28CHANEL

29New Balance

30Seiko

31無印良品

32Dior

33ASICS

34Issey Miyake

35SK-II

36Gucci

37Canmake

38三得利威士忌

39Panasonic

40ONE PIECE

41六花亭

42太田胃散

43Cabagin Kowa

44COACH

45The North Face

46Porter

47久保田

48合力他命

49Roihi

50Comme des Garçons

51BEAMS

52Celine

53KOSÉ

54Pocky

55Lawson

56一蘭

57高島屋

58New York Perfect Cheese

59BAPE

60全家便利店