旅日遊客「最愛買Top榜」出爐 UNIQLO榮獲冠軍寶座
日本觀光廳近日發佈《外國人入境消費趨勢調查》，透過社群媒體回收逾2.4萬份問卷，統計出最受旅客青睞的消費品牌。其中服裝品牌UNIQLO以壓倒性優勢拿下第一，平均每3件衣物就有1件是UNIQLO的商品。
北海道知名巧克力品牌ROYCE'與化妝品牌資生堂則分別占據第二第三。值得注意的是，經典運動鞋品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）亦位列前茅排第四，顯示其復古設計與日本工藝深受外國旅客認可。
另外榜單第五至十名依序為GU、白色戀人巧克力、Nike、寶可夢（Pokémon）、迪士尼（Disney）、日本環球影城（USJ）。耳熟能詳的唐吉訶德（DON DON DONKI）、任天堂（Nintendo）、三麗鷗（Sanrio）、吉伊卡哇（Chiikawa）等則分別排在第11、15、17、23。
在商品類別方面，服飾類商品以16.8%的銷量佔據榜首，動漫周邊類10.7%排第二，隨後是巧克力、化妝品、藥品。
旅日本遊客最愛買Top 60排行榜：
1UNIQLO
2ROYCE'
3資生堂
4Onitsuka Tiger
5GU
6白色戀人
7Nike
8Pokémon
9Disney
10日本環球影城
11DON DON DONKI
12獺祭
13Adidas
14KitKat
15任天堂
16撒隆巴斯
17Sanrio
18Louis Vuitton
19明治
20Montbell
21吉卜力
22LeTAO
23Chiikawa
24薯條三兄弟
25三得利
267-Eleven
27鋼彈
28CHANEL
29New Balance
30Seiko
31無印良品
32Dior
33ASICS
34Issey Miyake
35SK-II
36Gucci
37Canmake
38三得利威士忌
39Panasonic
40ONE PIECE
41六花亭
42太田胃散
43Cabagin Kowa
44COACH
45The North Face
46Porter
47久保田
48合力他命
49Roihi
50Comme des Garçons
51BEAMS
52Celine
53KOSÉ
54Pocky
55Lawson
56一蘭
57高島屋
58New York Perfect Cheese
59BAPE
60全家便利店