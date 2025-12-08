日本否認自衛隊戰機「干擾飛行」　對「雷達照射」事件深表遺憾

針對日本早前聲稱，中國海軍艦載機對日本自衛隊戰鬥機進行「雷達照射」。外交部12月7日表示，事實真相十分清楚，對於中方的正常軍事活動，日本戰鬥機頻繁抵近偵察干擾，才是最大的海空安全風險。對此，日本內閣官房長官木原稔反駁指：「中國聲稱自衛隊戰機嚴重妨礙中國戰機安全飛行，這項說法毫無根據。」木原稔又形容「雷達照射」行為危險，對發生此類事件深表遺憾，已向中方提出強烈抗議。



日本防衛大臣小泉進次郎7日淩晨召開臨時記者會，稱中國海軍航母遼寧艦搭載的殲-15戰機於6日下午，在沖繩本島東南的公海上空2次對日本航空自衛隊F-15戰機實施斷續雷達照射，並將其定義為「超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為」，還聲稱已向中方提出「強烈抗議」。

2025年11月17日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

對此，外交部12月7日召開例行記者會時表示，中國軍隊已就該問題闡明了嚴正立場。事實真相十分清楚，日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。

在當前形勢下，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心，中方對此堅決反對。中方強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。

2025年11月18日，日本內閣官房長官木原稔出席國會會議。（木原稔個人網站）

據富士新聞網12月8日（周一）報道，內閣官房長官木原稔在新聞發布會上表示：「中方聲稱自衛隊戰機嚴重妨礙中國戰機安全飛行的說法毫無根據，自衛隊飛機在執行打擊領空入侵的任務時，始終保持着安全距離。中方聲稱自衛隊戰機干擾飛行，這種說法毫無根據。」