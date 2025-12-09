日本青森近海7.5級地震 福島第一核電站暫停排放核污水
撰文：蕭通
日本北部近海於當地時間23時15分左右（本港時間22時15分）發生7.5級地震。新華社隨後報道，據日本《岩手日報》網站12月9日淩晨報道，東京電力公司表示，由於地震一度觸發海嘯警報，福島第一核電站暫停向海洋排放核污水。
新華社報道，當地時間8日晚上11時15分左右，青森縣東部海域發生7.6級地震，日本氣象廳凌晨下修為7.5級。地震發生後，日本氣象廳曾發布海嘯警報。據日本廣播協會報道，截至9日淩晨1時左右，岩手縣久慈港觀測到浪高70厘米海嘯，北海道浦河町觀測到浪高50厘米海嘯，青森縣八戶港觀測到浪高40厘米海嘯。
《岩手日報》報道，福島第一核電站於當地時間8日晚11時42分暫停排放核污水。日本原子能規制廳表示，這次地震影響區域內的北海道泊核電站、青森縣東通核電站、宮城縣女川核電站、福島縣福島第二核電站，眼下未報告異常情況。
