日政府最新預測：東京都若爆發7級地震 經濟損失4萬億1.8萬人死
撰文：王海
出版：更新：
日媒引述日本政府專家小組即將發布的東京都地震新一輪災害評估概要，在最壞的情況下，7.3級地震將造成18,000人死亡，經濟損失高達83萬億日圓（約4.2萬億港元）。與2013年的評估相比，死亡人數減少5000人，經濟損失減少了12萬億日圓（6千萬港元）。此次評估考慮了房屋抗震加固和防火措施的改善。
共同網12約5日報道，這是「首都圈直下地震」（震央在首都圈地底下的地震）自2013年後再次更新損害估算，預估在本月稍後發布結果。
東京都地震新一輪災害評估摘要要點：
2015年制定的《推進對策基本計劃》設定了10年內將死亡人數減半的目標，但該目標並未實現。政府計劃修訂該計劃並實施進一步措施。
專家小組將於本月召開會議，總結災害評估結果。但一位政府官員表示：「評估結果仍在審核中，可能會有所變動。」
根據草案概要，假如東京都發生7級地震，預計將有40萬棟建築物被徹底摧毀或燒毀，840萬人將無法返回家園。該報告首次按照過去災害的經驗，估算了因疏散生活而導致健康狀況惡化等因素造成的災害相關死亡人數，估計範圍在1.6萬人至4.1萬人之間。
報告也指出，中央政府各部門和機構的復工復產可能會受到一定限制。
