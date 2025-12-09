日本青森近海7.6級地震　中國駐札幌總領館籲公民防範海嘯及餘震

日本青森縣外海12月8日深夜發生7級以上地震，氣象廳對北海道、青森和岩手等地沿海地區發布海嘯警報，呼籲民眾立刻撤離危險區域。中國駐札幌總領館也提醒當地中國公民，應遵循當地政府發布的避難指令。



中國駐札幌總領館提醒當地中國公民，特別是北海道、青森縣太平洋沿岸地區和岩手縣中國公民，透過官方管道及時了解最新情況，遵循當地政府發布的避難指令，做好應急避難，遠離海邊，確保人身安全。注意海嘯可能會反復來襲，不要因為取東西或觀察情況等靠近海岸。如遇緊急情況，及時報警並與中國駐札幌總領館聯繫尋求協助。

同時，總領館提醒領區中國公民，特別是居住在震源地附近中國公民，應高度警覺餘震發生及次生災害。出行人員預先了解飛機，鐵路等公共交通工具運行情況，並透過總領館網站、微信公眾號及日本媒體等管道密切關注地震有關資訊。