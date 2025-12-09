日本氣象廳發北海道三陸近海地震預警 未來一周再有強震機率提高
撰文：王海
出版：更新：
日本青森縣12月8日（周一）晚上發生7.5級地震，氣象廳自2022年啟動「北海道及三陸近海晚間地震警報」機制以來首次發布該預警，指出此次地震增加了千島海溝和日本海溝沿岸發生大地震的可能性。警報有效期為一周，主要提醒位於北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣太平洋沿岸的182個市町村需要採取防災措施。
據日本放送協會（NHK）報道，日本氣象廳因應青森縣外海在12月8日晚上11時15分發生7.5級地震，於9日（周二）凌晨2時左右發布「北海道與三陸近海地震預警」。
日本媒體有關「北海道及三陸近海地震預警」的報道：
氣象廳地震火山技術調查課長原田智史表示：「最壞的情況下，可能會發生類似311的地震。我們無法排除這種可能性，因此有必要事前做好準備。」
氣象廳強調，發布此警報並不代表一定會發生大地震，因此無需提前疏散。然而，仍需進行常規準備，例如確認疏散地點和撤離路線，準備緊急疏散包以便快速逃生，固定家具以防止其倒塌，以及確保儲備食物、水、洗漱用品和其他物資。
氣象廳表示，根據全球過往大地震的統計數據，強度達7級或以上地震發生一周內，發生8級或以上地震的機率約為1%，高於正常水平。
鑑於上述原因，日本氣象廳發布了「北海道和三陸近海區域晚間地震預警」，指出千島海溝和日本海溝發生大地震的可能性高於往年。
這是該系統自2022年12月投入運作以來首次發布此類資訊。
日本青森近海7.5級地震 再錄得多次餘震 最高一次達6.4級日本青森近海7.5級地震 中國駐札幌總領館籲公民防範海嘯及餘震日本青森近海7.5級地震 福島第一核電站暫停排放核污水日本青森近海地震下修為7.5級 海嘯預警解除 逾20人傷