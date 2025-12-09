日本青森縣7.5級地震30傷　辦公室猛烈搖晃文件跌滿地｜有片

日本青森縣外海12月8日（周一）晚上發生7.5級地震，首相高市早苗表示，目前已收到30人受傷的報告，並指出由於已發布「北海道和三陸近海晚間地震預警」，呼籲民眾做好隨時撤離的準備。從網上一段影片可見，位於青森縣八戶市的青森朝日廣播辦公室感受到地震的強度，劇烈搖晃持續約一分鐘，導致辦公台上的文件散落一地，大樓的牆壁和窗戶皆出現劇烈震動。



據《日本放送協會》報道，8日晚間地震發生後，首相高市早苗9日上午8時，在首相官邸表示：「目前我們已收到30人受傷和1宗房屋起火的報告，我們正在繼續努力查明損失情況。」

7.5級地震發生後，當局一度向北海道及本州東北等地沿岸地區發出海嘯警報，其中在岩手縣久慈港及北海道浦河町分別觀測到70及50厘米海嘯，而所有海嘯警報在9日早上6時20分左右解除。

據北海道電力公司和東北電力公司稱，地震導致北海道和東北地區數百戶家庭斷電，但截至9日早上5時，電力已恢復。

根據JR東日本公司消息，受地震影響，東北新幹線自9日上午起暫停盛岡站至新青森站之間的所有列車。其他線路也部分暫停運營，旅客可到JR東日本公司的網站查詢相關資訊。

北海道新千歲機場表示，受地震影響，航廈的部份設施目前無法使用，部份航班出現延誤。

