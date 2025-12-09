從澳洲禁令到歐洲限齡　全球多地立法限制兒童使用社交媒體

澳洲將於周三（12月10日）起成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社交媒體的國家。這項被視為全球最嚴厲的科技平台監管法規，要求TikTok、YouTube、Instagram及Facebook等平台封鎖未成年用戶，違規企業將面臨最高4,950萬澳元（約2.55億港元）的巨額罰款。



隨着禁令生效，國際社會正密切關注其效果，預期將引發新一波全球監管浪潮。從澳洲到歐洲，多國政府已紛紛採取或醞釀類似措施。

多國政府立法限制未成年人使用社交平台。（BSIP/Universal Images Group via Getty Images）

歐盟立法

歐盟議會於11月呼籲將社媒最低使用年齡設為16歲，為未來立法提供方向。丹麥計劃禁止15歲以下兒童使用社媒，同時允許家長為13歲以下子女申請豁免。

法國、德國、意大利側重「家長同意」機制，法國要求15歲以下註冊需父母許可，但執行上面臨技術挑戰；德國則規定13至16歲青少年需經家長同意；意大利14歲以下的兒童註冊社媒帳號亦需父母同意。挪威政府更提案將兒童獨立同意年齡從13歲提高至15歲，並推動立法設定最低使用年齡為15歲。

亞洲方面

中國透過「未成年人模式」實施裝置與應用層面的使用時間限制；馬來西亞則於11月宣布，明年起禁止16歲以下用戶使用社媒。

英美方面

英國憑藉《網路安全法》強化平台責任，但未設定全國統一限制年齡；美國聯邦政府依靠《兒童線上隱私保護法》規範13歲以下兒童資料收集，多州通過的「家長同意法」則因言論自由爭議面臨司法挑戰。

示意圖：多國政府考慮限制未成年人使用社交平台。（Reuters）

值得關注的是，主流社媒平台的自訂註冊門檻普遍為13歲，但兒童權益倡議者認為此規則形同虛設。歐洲多國數據顯示，大量未滿13歲兒童仍擁有活躍帳號，「年齡驗證」技術與執法仍是全球難題。