丹麥擬禁15歲以下青少年使用社交媒體　首相：手機正在偷走童年

據法新社、《哥本哈根郵報》等媒體消息，當地時間10月7日，丹麥首相弗雷澤裏克森（Mette Frederiksen）宣布，該國政府打算禁止15歲以下未成年人使用社交媒體。



當天，弗雷澤裏克森在丹麥議會的秋季會議開幕演講中宣布了這項倡議。

她表示：「手機和社交媒體正在奪走我們孩子的童年……我們釋放了一個怪物，以前從未有這麼多兒童和年輕人遭受焦慮和抑鬱的困擾。」她援引一項調查補充道，丹麥11歲至19歲的男孩中，60%的人寧願宅在家裏，而非外出與朋友交往。此外，弗雷澤裏克森還稱，許多青少年在閲讀和集中注意力方面也面臨困難。

2025年10月2日，丹麥首相弗雷澤裏克森（Mette Frederiksen）在丹麥哥本哈根舉行的歐洲政治共同體峰會發表演說。（Reuters）

據弗雷澤裏克森披露，根據禁令，13歲以上的青少年將可在獲得父母同意的情況下使用社交媒體。但她並未具體說明哪些社交媒體平台將被納入禁令範圍，也未說明該禁令在實際操作中將如何執行。

丹麥並非首個面向青少年出台社交媒體禁令的國家。

去年年底，澳洲議會通過法案，禁止16歲以下未成年人使用多數社交媒體平台，囊括Facebook和YouTube等平台。社交媒體企業如未能採取合理措施阻止16歲以下人群使用其平台，最高將被罰款5000萬澳元（約2.56億港元）。

社交平台：這張攝於2021年7月13日的插圖顯示，智能手機上安裝了Facebook、TikTok、Twitter、YouTube 和Instagram應用程式。（Reuters）

目前在德國，13至16歲未成年人需要在獲得父母同意的情況下才能使用社交媒體平台。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）今年6月也表示，將推動歐盟禁止15歲以下人群訪問社交媒體，如果歐盟不採取行動，法國將考慮自行立法。荷蘭、挪威、西班牙等歐洲國家也針對青少年使用社交媒體着手採取限制措施。

此外，今年6月，希臘也提議在歐盟成員國範圍內設立「數字成年年齡」，未成年人在未獲得父母同意的情況下，不得使用社交媒體。

