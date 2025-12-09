對華起重機關稅威脅　打亂美國港口現代化計劃

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府即使已將針對中國船岸起重機的新關稅暫停一年，但這一高達100%的潛在關稅仍迫使美國多個港口重新評估其設備升級計畫。



對起重機施加關稅是美國削弱中國海運主導地位的整體行動一部分。中國在全球港口起重機市場佔據主導地位，美國港口約80%的起重機由中國製造。拜登政府已於2024年對此類設備加徵25%關稅，特朗普政府今年則進一步威脅加徵100%關稅，雖已暫緩執行，但港口方面警告這將使單臺起重機升級成本增加數千萬美元。

「來自美國的中國起重機訂單基本上已經停止了，」服務於西海岸港口的Harbor Industrial Services公司營運總監麥卡錫（Tim McCarthy）表示。當前港口更關注如何通過更新技術系統或擴大現有起重機規模，以服務日益大型化的集裝箱船，從而延遲採購。

美國港口原本正競相升級設備以適應全球貿易航線上的大型船舶。然而，政策的不確定性使長期投資陷入困境。行業人士指出，一年的關稅暫停期不足以化解風險，因為起重機從訂購到交付至少需要兩年時間，且白宮已暗示新的採購可能引發更高關稅。

目前，中國以外僅有三家公司能提供國際採購的船岸起重機，但其價格比中國產品至少高出15%​ ，且總產能無法滿足美國每年約20臺新起重機的需求。特朗普政府雖在探討建立國內製造業的可能，但行業官員認為這需耗時數年，且本土製造成本將高於亞洲和歐洲產品。