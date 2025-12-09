法國會將就社會安全預算案投票　總理缺多數議員支持恐難通過

法國國會周二（12月9日）將就一項社會安全預算案投票，但因總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在國會中缺少多數席位的支持，法案可能難以通過，屆時將在醫療保健、退休金和福利方面留下300億歐元（約2718億港元）的資金缺口。



路透社報道，勒科爾尼為贏得法國社會黨支持而採取各種措施，包括暫停總統馬克龍（Emmanuel Macron）的養老金改革，使其疏遠中間派和保守派盟友，令法案是否能通過存疑。

馬克龍養老金改革計劃：法國憲法委員會2023年4月14日通過馬克龍把法定退休年齡從62歲提高至64歲的養老金改革計劃後，大批民眾上街抗議。（Reuters）

下議院議員將從下午4時（香港時間下午11時）後開始審查該法案。就在幾天前，他們以微弱優勢通過了該法案的稅收部份。

當被問及政府會否贏得投票時，法國預算部長Amelie de Montchalin表示：「無可奉告。」但她補充道，政府可以承諾投入更多資金來資助該國醫院，以贏得像綠黨聯盟這樣態度謹慎的政黨的支持。

社會黨領導人富爾（Olivier Faure）昨天表示，該黨在獲得一些讓步後可能會支持該法案，這些讓步包括暫停馬克龍養老金改革，直到2027年總統選舉之後。

報道預計，極右派和極左派將投下反對票，而執政盟友，例如中間派的「地平線」黨（Horizon）和保守的法國共和黨，可能會棄權或投下反對票。他們認為，總理為了安撫社會黨人，犧牲退休金改革和提高稅收，做出太多讓步。

2025年10月14日，法國巴黎，法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在國民議會辯論後，向議會和新政府發表首次一般政策演講。（Reuters）

社會安全支出佔法國公共部門總支出的40%以上，涵蓋福利、醫療保健和退休金。

勒科爾尼上週警告，如果該法案被否決，將造成高達300億歐元的資金缺口。這幾乎是原法案170億歐元的兩倍，將危及整個2025年公共部門預算，而年底前通過該法案的時間已經所剩無幾，這可能迫使他尋求臨時立法。