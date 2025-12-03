白宮發布拘捕非法移民影片擅用歌曲　當紅歌手留言斥：邪惡｜有片

美國白宮12月2日在社交帳號發布的一段反非法移民影片中，配樂使用美國女歌手Sabrina Carpenter的歌曲《Juno》，此惹來這位當紅歌星嚴詞譴責，留言稱該影片「邪惡且令人作嘔」（evil and disgusting），並表示「不要利用我和我的音樂」。



Sabrina Carpenter怒斥白宮政治宣傳片未經授權使用她的音樂。（IG@sabrinacarpenter）

這支由白宮發布的影片紀錄執法人員拘留疑似非法移民的過程，背景音樂搭配Sabrina Carpenter輕快的歌曲旋律，影片上線後累積逾860萬觀看次數。

Sabrina Carpenter在帖文留言批評稱「邪惡且令人作嘔」（evil and disgusting），又指「不要利用我和我的音樂為你們不人道的議程謀利益」（Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda）。

據美媒指，白宮未有退縮，發言人透過聲明指「這裏是給Sabrina Carpenter的短而甜（Short n' Sweet）的訊息：我們不會為驅逐危險罪犯、非法殺人犯、強姦犯和戀童癖者而道歉...... 任何為這些變態怪物辯護的人要麼是愚蠢，要麼是遲鈍？（Stupid, or is it slow?）」其中Short n' Sweet是Sabrina Carpenter的專輯名字，Stupid, or is it slow?則是其歌曲《Manchild》的歌詞。

白宮發布的影片紀錄執法人員拘留疑似非法移民的過程（影片截圖）

Sabrina Carpenter並非首位對此表達抗議的藝人，過去另一當紅歌手Olivia Rodrigo、英國歌手Jess Glynne等多位明星，也曾批評特朗普政府未經許可將其音樂用於政治宣傳影片，指此舉是推廣「種族主義與仇恨」。

自2016年特朗普競選活動以來，已有包括Beyoncé、莎蓮迪安（Celine Dion）、Guns N' Roses、Foo Fighters等數十位音樂人或樂隊，多次要求特朗普團隊停止在政治場合使用他們的歌曲。