法國擬邀請習近平出席G7峰會？日本籲謹慎考慮：價值觀不同

日媒引述多名日本政府相關人士12月10日透露，日本政府已對法國政府邀請中國國家主席習近平出席七國集團（G7）峰會的構想，表達擔憂，希望法方謹慎處理。日方指出若基本價值觀不同的中國參加，將難以展開坦率討論。



明年的G7峰會計劃6月在法國東部東部城市埃維昂萊班（Evian-les-Bains）舉行，主席國有邀請非G7成員國的權利。美國彭博社11月報道稱，法國總統（Emmanuel Macron）考慮邀請習近平，已經與部份盟友國家進行磋商。

2025年12月5日，四川省成都市，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在四川大學發表講話。

日本外相茂木敏充5日在記者會上強調：「日本重視在民主和法治等基本價值觀上一致的G7的團結。」政府相關人士指出，G7的意義在於一致點較多的成員展開深入討論，並透露稱這一考量也告知了法方。

中國批評日本首相高市早苗「台灣有事」的有關言論。習近平4日在與訪華的馬克龍舉行會談時，也呼籲在歷史問題上統一步調。

日本首相高市早苗就近期中日關係惡化對經濟造成的影響表態。（Reuters）

報道指，若邀請習近平參加G7峰會，那麼中方可能會在各國首腦前也展開對日批判。