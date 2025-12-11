法國擬邀請習近平出席G7峰會？日本籲謹慎考慮：價值觀不同
撰文：莊勁菲
出版：更新：
日媒引述多名日本政府相關人士12月10日透露，日本政府已對法國政府邀請中國國家主席習近平出席七國集團（G7）峰會的構想，表達擔憂，希望法方謹慎處理。日方指出若基本價值觀不同的中國參加，將難以展開坦率討論。
明年的G7峰會計劃6月在法國東部東部城市埃維昂萊班（Evian-les-Bains）舉行，主席國有邀請非G7成員國的權利。美國彭博社11月報道稱，法國總統（Emmanuel Macron）考慮邀請習近平，已經與部份盟友國家進行磋商。
日本外相茂木敏充5日在記者會上強調：「日本重視在民主和法治等基本價值觀上一致的G7的團結。」政府相關人士指出，G7的意義在於一致點較多的成員展開深入討論，並透露稱這一考量也告知了法方。
中國批評日本首相高市早苗「台灣有事」的有關言論。習近平4日在與訪華的馬克龍舉行會談時，也呼籲在歷史問題上統一步調。
報道指，若邀請習近平參加G7峰會，那麼中方可能會在各國首腦前也展開對日批判。
